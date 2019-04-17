ابن زايد ونتنياهو تجمعهما قائمة دولية واحدة

شملت قائمة "تايم" لأكثر 100 شخصية مؤثرة بالعالم وجود ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، مع نتنياهو، والتي شملت أيضا العديد من الشخصيات حول العالم.
نشرت صفحة "إسرائيل في الخليج"، في تغريدة لها على صفحتها الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم، الأربعاء، جاء فيها أن القائمة الدولية جمعت بين نتنياهو وابن زايد، وباركت لولي عهد أبو ظبي على اختياره في هذه القائمة، والتي تضم أكثر مائة شخصية مؤثرة بالعالم.
وفي السياق نفسه، اختارت مجلة "تايم" الأمريكية، اللاعب المصري، محمد صلاح، نجم ليفربول، ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في الجماهير عبر العالم.
ووضعت المجلة صلاح ضمن قسم "العمالقة"، إلى جانب 15 شخصية أخرى من بينهم ليبرون جايمس، مارك زوكربيرغ، أليكس مورجان، ريان ميرفي، تايجر وودز وغيرهم.
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