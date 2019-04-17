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خارجية الوفاق الليبية تطلب عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية

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© REUTERS / ESAM OMRAN AL-FETORI

القاهرة — سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء "طلبت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية يوم 21 نيسان/أبريل بعد الاجتماع المقرر عقده بخصوص فلسطين وذلك لبحث العدوان التي تتعرض له العاصمة طرابلس والانتهاكات المرتكبة من قبل قوات حفتر وإصدار قرار بتجريم الاعتداء على المدنيين ووقف الحرب التي تتعرض لها طرابلس وعودة القوات المعتدية إلى مواقعها قبل شن هذا الهجوم الغادر".

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، بقيادة المشير خليفة حفتر، أعلنت ليل الرابع من أبريل/نيسان الجاري، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بالإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد بها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، ودعا الأخير قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.    

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