الحكم على قاتل مستشار وزير الدفاع اليمني في مصر

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ووفقا لصحيفة "أخبار اليوم"، ألزمت المحكمة المحكوم عليه بدفع كفالة قدرها 5 آلاف جنيه مصري، حيث وجهت له تهمة القتل الخطأ.
© Sputnik . Fayed El-Geziry
وقال السائق إنه لدى رجوعه إلى الخلف للدوران في طريقه إلى مستودع أسطوانات الغاز، لم يلاحظ وقوف أي شخص في الخلف، وتفاجأ بوفاة شخص بعد اصطدامه به.
وتوصلت التحريات الأولية التي أجريت من قبل الإدارة العامة للمباحث الجنائية إلى أنه أثناء تواجد اللواء العمودي في الشارع الذي قتل فيه لشراء بعض احتياجات المنزل، صدمته سيارة بالخطأ.
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