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قال الخبير الروسي والمحاضر في المدرسة العليا للاقتصاد غريغوري لوكيانوف، لوكالة "سبوتنيك" اليوم: "يضغط فايز السراج على الجانب الأكثر حدة والإشكالية التي تجذب انتباه الدول الأوروبية، هذه لعبة سياسية".
وتابع الخبير بقوله:
"بسبب الأعمال القتالية، تباطأ تدفق المهاجرين قليلاً، حيث يشارك الأشخاص العاملون في نقل المهاجرين اليوم في الأعمال القتالية بين الجيش الوطني الليبي وميليشيات طرابلس، في المستقبل القريب، من غير المرجح أن يتغير الوضع بشكل جذري".
واستطرد بقوله: "يعتزم الليبيون الذين غادروا منطقة القتال العودة إلى ديارهم بمجرد توقف هذه المعارك. لذلك، تصريحات السراج تستند على مخاوف الأوروبيين، وليس على الواقع ".
© REUTERS / ALESSANDRO GAROFALO
ولفت الخبير إلى تصريحات قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر حول مشاكل الهجرة وتدفق المهاجرين إلى الدول الأوربية، موضحا أن هذه المسألة تهم الأوروبيين، أكثر من الليبيين أنفسهم. وقال: "من غير المرجح أن يقوم حفتر بايجاد حل لهذه المشكلة من دون اعتراف القوى الأوروبية بمطالبه السياسية واضفاء الشرعية على انتصاراته العسكرية".
واختتم لوكيانوف بقوله: " ستكون قضية الهجرة لحفتر موضوع مساومة، في المقام الأول مع الدول الأوروبية ".
كانت هذه تفاصيل خبر خبير: قضية المهاجرين الليبيين موضوع مساومة مع الأوروبيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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