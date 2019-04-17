شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح مهم من متحدث «الخدمة المدنية» بشأن نقل أي موظف دون موافقته والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
شدد سلطان الظاهر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية، على أن النظام يكفل لأي موظف على نظام الخدمة المدنية التظلم حسب الإجراءات والأنظمة المتبعة.
جاء ذلك في تعليق من متحدث الخدمة المدنية؛ على ما أثير عن السماح للجهات الحكومية بنقل الموظف دون موافقته.
وأوضح الظاهر، أن التعديل على المادة الخاصة بنقل الموظف في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بنسختها الجديدة أكَّد بأن يكون ذلك وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل.
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