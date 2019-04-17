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شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة على حائل.. وتجمعات المياه تعيق حركة السير (فيديو وصور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
شهدت منطقة حائل، اليوم الأربعاء، هطول أمطار غزيرة، شملت مدينة حائل وضواحيها، وتركزت علی الجهات الجنوبية والشرقية حيث سالت الشعاب والأودية.
وتسببت الأمطار الغزيرة في إعاقة حركة السير، حيث امتلأت الميادين بالمياه والمستنقعات المائية.
بدوره، ناشد الدفاع المدني في حائل الجميع، توخي الحيطة واتباع سبل السلامة، والحذر من محاولة قطع مجاري الأودية، أو مجاوزة مستنقعات المياه مع متابعة مستجدات الحالة؛ وفقاً لما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد، وعدم المجازفة في عبور مجاري الأودية بعد هطول الأمطار.
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