شكرا لقرائتكم خبر عن توفرها «الصحة» مجاناً.. 3 حقن تطعيم تقي من «السرطان» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نصح الدكتور فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، المواطنين في المملكة بالحصول على ثلاث حقن تطعيم توفرها وزارة الصحة مجاناً لمن يطلبها على رقم هاتف “937”؛ للوقاية من السرطان.
وقال الخضيري، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “هل تعلم أن هناك تطعيمات تساهم في وقايتك من السرطان؟! وهي لقاح الكبد الفيروسي ب (HBV) ولقاح الورم الحليمي البشري للوقاية من سرطان عنق الرحم، وسرطان الفم والبلعوم (HPV) بتسم جارديسيل9 أو سيرفيركس”.
وأضاف الخضيري قائلاً: “هي ثلاث حقن توفرها وزارة الصحة مجاناً، كل ما عليك هو الاتصال والحجز عبر رقم 937”.
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