شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط إثيوبييْن يروجان الحبوب المخدرة بين الطلاب في الباحة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الباحة:

تمكنت فرق مكافحة المخدرات بمنطقة الباحة، من ضبط عدة أشخاص من الجنسية الإثيوبية، في مواقع متفرقة، يروجون الحشيش، والحبوب المخدرة المحظورة.

وكان أحد الأشخاص المضبوطين قد تورط في ترويج الحبوب المحظورة على الطلاب مع اقتراب الاختبارات النهائية للعام الدراسي، والثاني ضبط بحوزته ما يقارب ألف حبة، ومادة الشبو.