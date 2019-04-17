شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط إثيوبييْن يروجان الحبوب المخدرة بين الطلاب في الباحة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الباحة:
تمكنت فرق مكافحة المخدرات بمنطقة الباحة، من ضبط عدة أشخاص من الجنسية الإثيوبية، في مواقع متفرقة، يروجون الحشيش، والحبوب المخدرة المحظورة.
وكان أحد الأشخاص المضبوطين قد تورط في ترويج الحبوب المحظورة على الطلاب مع اقتراب الاختبارات النهائية للعام الدراسي، والثاني ضبط بحوزته ما يقارب ألف حبة، ومادة الشبو.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط إثيوبييْن يروجان الحبوب المخدرة بين الطلاب في الباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.