شكرا لقرائتكم خبر عن توظيف 6 آلاف مواطن ومواطنة بقطاع التجزئة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ذكرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن قطاع التجزئة وظف خلال شهري يناير وفبراير 2019، أكثر من 6 آلاف مواطن ومواطنة.

وأضافت الوزارة أن توظيف هذا العدد يدل على أن قطاع التجزئة يشهد نموا في نسب التوطين.

وكان وزير العمل أحمد الراجحي، أكد أنه تم البدء بتحقيق نتائج ملموسة من الاتفاقيات الموقعة مع عدة جهات حكومية وخاصة؛ مبينا أنه تم توظيف 27 ألف مواطن ومواطنة خلال شهرين.