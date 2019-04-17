شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: «السكري» يبتر 8 أقدام يومياً والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد وزير الصحة توفيق الربيعة، أن السكري يتسبب في 8 حالات بتر للقدم يومياً، كما أن 40% ممن ثبت عدم مطابقتهم للزواج تجاهلوا نتيجة الفحص فقضوا جلّ وقتهم في العيادات متألمين من وجع أطفالهم.
وأوضح أن 14 سنة من متوسط عمر الفرد يتم فقدانها بسبب الأخطار الصحية مثل التدخين، والسمنة، والنظام الغذائي غير الصحي، وتلوث الهواء، وحوادث السير، وقلة النشاط البدني.
وأشار إلى أن وزارة الصحة تسعى لأن تتحول إلى جهة معززة للصحة، بدلاً من تقديم خدماتها للمرضى، وأن يكون الوعي الصحي سبباً رئيساً في حياة صحية للجميع.
وذكر الربيعة في كلمة ألقاها في الحفل الختامي لـ “جائزة وعي”، أن احتمالية التدخين تزيد 3 مرات للأشخاص ممن عندهم والدان مدخنان؛ وفقاً لدراسة أجرتها جامعة كولومبيا الأمريكية، لافتاً إلى أن التدخين يقلل 10 سنوات من عمر المدخن.
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