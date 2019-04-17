مصر تجري استفتاء على تعديلات دستورية تمدد حكم السيسي الأسبوع المقبل

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رجل يمر أمام لافتة تدعو للتصويت بالموافقة على تعديلات دستورية في صورة التقطت بالقاهرة يوم الثلاثاء

قال لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر يوم الأربعاء إن الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية، التي تتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي إمكانية الاستمرار في منصبه حتى 2030، سيجري داخل البلاد على مدى ثلاثة أيام من 20 إلى 22 أبريل نيسان.

وكان مجلس النواب وافق يوم الثلاثاء بأغلبية كبيرة على التعديلات. ويتعين موافقة الناخبين على التعديلات في استفتاء شعبي حتى تدخل حيز التطبيق.

وأضاف إبراهيم أن المصريين في الخارج سيتسنى لهم المشاركة في الاستفتاء في السفارات المصرية من 19 إلى 21 أبريل نيسان.