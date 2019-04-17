رسالة من الملك سلمان للعاهل الأردني

اسماء السيد - نصر المجالي: تسلم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، رسالة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تتعلق بالعلاقات الثنائية وقضايا المنطقة.

وقال بيان للقصر الملكي الأردني إن الملك عبدالله الثاني استقبل في قصر الحسينية وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية في المملكة العربية السعودية أحمد بن عبدالعزيز قطان، الذي سلمه الرسالة.

واضاف: أن جلالة الملك، حمّل وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السعودي، تحياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتمنياته له بموفور الصحة والعافية وللشعب السعودي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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وتم التأكيد، خلال اللقاء، على عمق العلاقات الأخوية التي تربط الأردن بالسعودية، والحرص على تعزيز التعاون بينهما في شتى الميادين، وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ويخدم القضايا العربية والإسلامية.

وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومنار الدباس مستشار ومدير مكتب الملك.

يذكر ان الملك سلمان كان تلقى رسالة من العاهل الأردني في الخامس من إبريل الحالي خلال استقباله لرئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، حيث أكد العاهل السعودي أن "أمن الأردن واستقراره من أمن السعودية واستقرارها"، مؤكدا دعمه للأردن وتعزيز علاقاته معه في كل المجالات.