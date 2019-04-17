الإمارات ترسل طائرة إغاثية إلى إيران لمساعدة المتضررين من السيول

اسماء السيد - أبوظبي: أرسل الهلال الأحمر الإماراتي بتوجيهات من رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان طائرة إغاثة إلى طهران لمساعدة المتضررين من الفيضانات، بحسب بيان.
وقال البيان الصادر عن هيئة الهلال الأحمر أنها سيرت طائرة "على متنها 95 طنا من الاحتياجات الإنسانية الضرورية لمساندة المتأثرين من السيول في إيران".
ويحتاج مليونا ايراني تضرروا من الفيضانات التي اسفرت عن 76 قتيلا على الأقل في مختلف أنحاء البلاد منذ اذار/مارس، الى مساعدة انسانية، كما اعلنت الاثنين منظمة الهلال الأحمر غير الحكومية.
ووصف الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، الفيضانات بأنها "اكبر كارثة في ايران منذ اكثر من 15 عاما"، كما جاء في بيان.
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