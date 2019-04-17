دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع macOS 10.15 يجلب ميزة دعم العرض على أجهزة الآيباد كشاشة خارجية ظهر على التقنية بلا حدود.

في أحدث التسريبات التي نشرت اليوم حول تحديث macOS 10.15 القادم، أشير إلى أن ابل تخطط لجلب ميزة جديدة لدعم الإقتران بأجهزة الآيباد وإستخدام الجهاز المتصل كشاشة خارجية للنظام.

مزيد من التفاصيل التي تنتشر حول الإصدار القادم من تحديث macOS 10.15، حيث كشف تقرير جديد اليوم عن تطوير ميزة جديدة مخصصة في الإصدار القادم من نظام التشغيل، لتعمل على دعم إستخدام أجهزة الآيباد كشاشة خارجية، كما أكد موقع 9to5Mac أن هذ الميزة الجديدة ستعمل كبديل لتطبيقات Luna أو Duet وهي تطبيقات تعود لجهات خارجية.

وتعرف الميزة الجديدة الآن بSidecar، حيث تأتي كأداة جديدة من بين أدوات إدارة نوافذ نظام macOS 10.15، كما سيتاح للمستخدمين التمرير على الزر الأخضر في شريط نافذة النظام للحصول على مجموعة من الإختيارات يأتي من بينها إختيار لنمط العرض بكامل الشاشة، كما يأتي نمط العرض على الشاشة الخارجية كأحد الإختيارات التي تتيح إرسال نافذة العرض لشاشة خارجية مثل أجهزة الآيباد بشكل مباشر دون الحاجة للنقر والسحب في البداية.

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من جانب أخر يشار إلى أن ابل تعمل على تطويرأداة خاصة تدعم إلتقاط الصور للنوافذ في شاشة العرض، لذا نترقب مزيد من التفاصيل عن تحديث macOS 10.15 المقرر إطلاقه رسمياً في مؤتمر المطورين WWDC الذي يعقد في الثالث من شهر يونيو.

المصدر

هذا الموضوع macOS 10.15 يجلب ميزة دعم العرض على أجهزة الآيباد كشاشة خارجية ظهر على التقنية بلا حدود.