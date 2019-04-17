دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع مايكروسوفت تستعد لإطلاق Xbox Game Pass Ultimate برسوم 15 دولار شهرياً ظهر على التقنية بلا حدود.

تجمع شركة مايكروسوفت كلاً من خدمات Xbox Live Gold وGame Pass في حزمة جديدة للمستخدمين تعرف بXbox Game Pass Ultimate، على أن تتاح هذه الحزمة الجديدة للمستخدمين لاحقاً هذا العام برسوم بقيمة 15 دولار شهرياً.

دفعت عملاق البرمجيات حزمة Xbox Game Pass Ultimate الجديدة لمجموعة محددة من أعضاء Xbox Insider، إستعداداً لإطلاق الحزمة الجديدة لمستخدمي Game Pass في أسواق العالم.

وتأتي كلاً من خدمة Xbox Live Gold وGame Pass الآن بقيمة 180 دولار سنوياً، حيث تصل قيمة خدمة Xbox Live Gold إلى 60 دولار، بينما تأتي خدمة Game Pass بقيمة 120 سنوياً، إلا أن عملاق البرمجيات تحاول الترويج بشكل أكبر لخدمة Game Pass لجذب مزيد من المستخدمين لهذه الخدمة بشكل عام، وجذب أعضاء Xbox Live Gold بشكل خاص.

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من جانب أخر توفر خدمة Game Pass مجموعة من الألعاب المميزة التي تصل إلى أكثر من 100 لعبة، حيث تتيح هذه الخدمة للمشتركين تحميل الألعاب أو المنافسة وتجربة الألعاب المختلفة، بينما تتيح خدمة Xbox Live Gold التنافس بين مجموعة من اللاعبين على شبكة الإنترنت، مع ميزة دفع 4 ألعاب مجانية للمشتركين شهرياً، مع مجموعة من العروض الشهرية المميزة.

يذكر أن إعلان مايكروسوفت مؤخراً عن إطلاق الإصدار الرقمي كامل من Xbox One S والذي يتوفر للبيع في 7 من مايو يهدف أيضاً إلى تنشيط خدمة Game Pass وجذب مزيد من المسخدمين للإشتراك في هذه الخدمة.

المصدر

هذا الموضوع مايكروسوفت تستعد لإطلاق Xbox Game Pass Ultimate برسوم 15 دولار شهرياً ظهر على التقنية بلا حدود.