ماذا يحدث لو توقف "فيسبوك" عن العمل نهائيًا؟

دبي - بواسطة محمد فارس © فيسبوك فيسبوك

(مصراوي):

نشرت جامعات أمريكية، في يناير الماضي، نتائج لدراسات أجرتها حول ماذا لو توقف "فيسبوك" عن العمل نهائيًا، جمعت فيها الآلاف من مستخدمي "فيسبوك"، وطلبت منهم إلغاء حساباتهم لشهر كامل.

ووفق ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، كشفت الدراسة أن الانقطاع عن الموقع منح المستخدمين ساعة إضافية كاملة خلال اليوم، ولم يقض المستخدمين الساعة الإضافية على مواقع تواصل اجتماعي أخرى، لكنهم قضوا وقتا أكبر بمشاهدة التلفاز وقضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء.

ومن ناحية أخرى، تعرض المستخدمين لعدد أقل من الأخبار، ولم يكونوا على دراية كاملة بأحداث العالم، مما لم يدفعهم لتكوين رأي واضح حول الأحداث العالمية.

وجاءت النتائج لتشير بارتفاع نسبة السعادة بين المستخدمين، وانخفاض في الشعور بالاكتئاب والقلق، كما قضى الأشخاص المشمولين في الدراسة وقتا أقل بنسبة 23% على الموقع، بعد انتهاء التجربة.

"مدينة فيسبوك"

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بالرغم من التجربة الإيجابية، قرر غالبية الأشخاص في التجربة، العودة لاستخدام "فيسبوك"، مما يؤكد أن الموقع لا يزال يقدم نوعا من القيمة لسكان العالم، والتي تبقيه يعمل وبقوة.

ووصفت مجلة "ذا إيكونوميست" فيسبوك بالمدينة الرئيسية، التي لا زال يفضل السكان العيش فيها، بالرغم من أن أماكن متطورة ظهرت لاحقا حولها، والسبب، هو لأنهم بنوا علاقات إنسانية في تلك المراكز الحيوية.

وقالت المجلة، إن الشخص الذي يقطن بشيكاغو قد يحب العيش في كاليفورنيا إذا ما خاض التجربة، لكنه سيعود بعدها لشيكاغو، لأنها مدينة أصدقائه وعائلته وحياته التي بناها هناك.

ووفقا للمجلة، نفس الشيء ينطبق على "فيسبوك"، فبالرغم من المساوئ التي يتعرض لها الإنسان على المنصة، إلا أنه يعود لاستخدامه لأنه مركز "عالمي" يجمع العائلة والأصدقاء، بشكل إلكتروني.

وعندما يتوقف "فيسبوك" عن العمل يوما، قد يعيش الإنسان حياة صحية أكثر، وقد تتقلص الآراء المتطرفة حول مختلف قضايا العالم، ولكنه سيبتعد بشكل كبير عن الاختلاط البشري، السيء منه والجيد.