دبي - بواسطة محمد فارس © timesofisrael.com هوائي حزب الله الذي تشتكي منه إسرائيل إسرائيل تشتكي من هوائي لحزب الله يوصل دعاية حماس إلى عمقها

اشتكت إسرائيل لمنظمة الاتصالات الدولية من نصب حزب الله اللبناني هوائيا عملاقا قرب حدودها يوصل بث إذاعة الأقصى التابعة لحماس إلى جميع مدنها وقراها بما فيها تل أبيب.

وقالت وزارة الاتصالات الإسرائيلية: "لقد فحصنا ووجدنا أن جهاز الإرسال يقع في الأراضي اللبنانية على بعد حوالي ثلاثة كيلومترات من الحدود. لقد تقدمت الوزارة بشكوى رسمية لاتحاد الاتصالات الدولي، وتم نقلها إلى السلطات اللبنانية".

وادعت السلطات الإسرائيلية هذا الأسبوع، أن هذه الإذاعة تحرض المواطنين العرب داخل البلاد على تنفيذ هجمات ضد إسرائيليين.

وزعمت إسرائيل في فبراير الماضي، أن حماس تستخدم قناة "الأقصى" التلفزيونية لتنسيق هجمات في الضفة الغربية من خلال استخدام رموز على الهواء مباشرة، بعد أن قصف الجيش الإسرائيلي مقر الشبكة في غزة في شهر ديسمبر.

وبعد وقت قصير من تدمير مبنى القناة، بدا أن القناة التابعة لحماس كانت ستوقف بثها، لكنها نجحت في الاستمرار في اللحظة الأخيرة بعد أن ضخت الحركة أموالا للقناة التلفزيونية.

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وقبل نحو شهرين، بنى حزب الله هوائيا في قرية مروحين بجنوب لبنان ليوصل بث إذاعة الشبكة إلى مئات الكيلومترات داخل إسرائيل وصولا إلى منطقة تل أبيب، حسبما ذكرته القناة 12 الإسرائيلية ليلة الثلاثاء.

ومكّن مدى قرب الهوائي من الحدود الإسرائيلية الشبكة التلفزيونية الإسرائيلية من نشر صور لجنود مسلحين يحرسون الهوائي.

وتبث الإذاعة في إسرائيل على موجة 101.6FM، القريبة جدا من الموجة التي تبث عليها إذاعة إسرائيلية (101.5FM)، التي لديها العديد من المستمعين في إسرائيل وكانت قد تلقت شكاوى عديدة مؤخرا حول تأثير إذاعة حماس على بثها.

وأفاد التقرير التلفزيوني أن بالإمكان سماع البث بوضوح في السجون الواقعة في شمال ووسط إسرائيل، وأن الإذاعة نقلت عدة رسائل لأسرى حماس في الأسابيع الأخيرة.

المصدر:تايمز أوف إسرائيل