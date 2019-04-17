شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب العراقى": تطوير العلاقات مع الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن كريم الكعبي، أن مجلس النواب العراقي لديه رغبة كبيرة وحقيقية في تطوير العلاقات مع الجمعية الوطنية الكورية وتفعيل لجان الصداقة البرلمانية بين الجانبين بما يحقق مصلحة الشعبين الصديقين.

ودعا الكعبي - خلال استقباله اليوم الأربعاء بـ هان بيو نغدو المبعوث الخاص للرئيس الكوري الجنوبي - الشركات الكورية للاستثمار بمختلف القطاعات، خاصة قطاع الطاقة الكهربائية وبناء المجمعات السكنية والمستشفيات، مؤكدا أهمية الإسراع في تنفيذ مشروع القطار المعلق في بغداد وتعزيز التعاون الاقتصادي – النفطي – العسكري بين البلدين الصديقين، حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية.

وقال بمناسبة حلول الذكرى الـ 30 للعلاقات الدبلوماسية بين العراق وكوريا، أن التعاقد مع بعض الشركات الدولية في فترات سابقة سبب حالات تلكؤ وفساد إداري ومالي وتوقف في تنفيذ أغلب المشاريع في العراق، لافتا إلى وجوب التأكيد على " ضمانة " و"رصانة" الشركات العالمية داخل البلد خاصة الكورية قبل توقيع أي عقد.

بدوره، أوضح المبعوث الخاص للرئيس الكوري الجنوبي أن بلاده تعمل بقوة على استمرار العلاقة التاريخية على المستويين الحكومي والبرلماني، وفتح آفاق التعاون الاستراتيجي في مجالات عديدة كإعادة الإعمار والكهرباء والنفط والإعمار والإسكان والصحية والخدمية منها ، إضافة إلى استعداد الشركات لتجهيز المعدات العسكرية التي تستخدم في تأمين الحدود.