شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 7 أشخاص فى انفجار بالصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أُصِيب سبعة أشخاص بجروح، اليوم الأربعاء، جراء انفجار سيارة مفخخة في العاصمة الصومالية مقديشيو. وذكرت إذاعة (شابيلي) الصومالية أن الانفجار وقع في طريق (مكة المكرمة) المزدحم، وأثَّر على مطعم بالقرب من مركز للشرطة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، غير أن حركة الشباب المتطرفة تشن بين الحين والآخر هجمات مشابهة.

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