شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: مجلس النواب يقر خطة الحكومة لمعالجة أزمة عجز الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقر مجلس النواب اللبناني، في جلسته التشريعية العامة المنعقدة اليوم، الخطة المقدمة من الحكومة برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري، لمعالجة أزمة عجز الكهرباء في البلاد المستمرة منذ عقود على نحو كبد لبنان قرابة 40 مليار دولار على مدى نحو 30 عاما.

كما تم خلال الجلسة التشريعية اعتماد آلية تطبيق خطة الكهرباء، على نحو من شأنه السير في تنفيذ الخطة كما وردت بالصورة المقدمة من الحكومة إلى المجلس النيابي.

Advertisements

وتستهدف الخطة إنهاء عجز قطاع الكهرباء وتوفيرها على مدار اليوم ( 24 / 24 ساعة في اليوم ) دون انقطاع، وكذلك خفض العجز في الموازنة الذي تتسبب فيه أزمة عجز الكهرباء.

ويعاني لبنان من عجز شديد في قطاع الكهرباء يكبد خزينة الدولة نحو 2 مليار دولار سنويا، كما أن هذا الملف ظل محل خلاف شديد بين القوى السياسية اللبنانية حول الآليات المقترحة للحلول.

وتتضمن الخطة التي قدمتها وزيرة الطاقة ندى بستاني لمعالجة أزمة عجز الكهرباء، حلولا مؤقتة وعاجلة لتوفير الكهرباء إلى حين الانتهاء من تشييد محطات الكهرباء الجديدة الدائمة التي تغطي العجز الحالي للشبكة الوطنية، بالإضافة إلى تخفيض الإهدار على الشبكة عبر مكافحة التعديات وسرقة الكهرباء، وتحصيل المتأخرات المستحقة لشركة كهرباء لبنان، وتطوير الشبكة لكي تكون قادرة على استيعاب الإنتاج والأحمال التي يتم توليدها.