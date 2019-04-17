شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدعو لتضافر الجهود الدولية لاعادة ترميم كاتدرائية نوتردام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت الكويت اليوم الأربعاء ، الى تضافر الجهود الدولية، من أجل اعادة ترميم الدمار الذي طال كاتدرائية نوتردام في فرنسا، بعد تعرضها لحريق يوم الاثنين الماضي، وأدى الى انهيار البرج الرئيسي والسقف بالكامل.

وأعرب الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب الكويتي المهندس علي اليوحة - في تصريح صحفي- عن أسفه للحريق الذي تعرض له هذا المعلم العالمي، الذي يشكل رمزا لفرنسا وللثقافة الاوروبية والانسانية كذلك، ويزوره ملايين من السائحين سنويا في العاصمة الفرنسية باريس .

Advertisements

ووصف اليوحة تجمع الفرنسيين في محيط الكاتدرائية، وهم يشاهدون ألسنة اللهب في المبنى بأنه "أمر محزن ومؤلم" لصرح ديني وتاريخي مهم، مشيرا إلى أن هذا الصرح تم تشييده في عام 1160، واكتمل معظمه في عام 1260، وأدرج معلم يمثل العمارة (القوطية) على لائحة اليونسكو للتراث العام منذ عام 1991 .

وأوضح أنه يعد الكنيسة الرئيسية لرئيس الاساقفة الكاثوليك ، كما انه يتم فيه الكشف بشكل مستمر عن الاثار المسيحية التي تحتويها، ومن بينها (التاج المقدس)، الذي يعتقد بعض المسيحيين انه مصنوع من الأشواك الموضوعة على رأس المسيح، لافتا الى أن المبنى نال شهرة شعبية وجماهيرية واسعة، بعد نشر رواية (أحدب نوتردام) للمؤلف فكتور هوجو عام 1831 .

وكانت وسائل الاعلام الفرنسية ، قد كشفت أمس الثلاثاء عن تلقي بلدية باريس تبرعات تقدر بنحو مليار دولار، من اجل اعادة بناء كاتدرائية نوتردام التي تعرضت الى حريق هائل امس، بينما أعلن تلفزيون (فرانس 24)، أنه تم جمع 750 مليون يورو (850 مليون دولار امريكي) حتى الان لهذا الغرض، متوقعا وصول المزيد من التبرعات .