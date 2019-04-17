ذكر شمعون آران، المذيع والكاتب الإسرائيلي، مساء اليوم، الأربعاء، في تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، جاء فيها أنه يتمنى أن تتسع حلقات السلام بين إسرائيل والمزيد من الدول العربية والإسلامية ودول الخليج.
وعزى الكاتب الإسرائيلي هذه التغريدة إلى نشره تغريدة سابقة للعاهل الأردني الراحل، جلالة الملك حسين، جمعتهما في لقاء صحفي في العاصمة الأردنية، عمان، في العام 1997، أثناء لقاء العاهل الأردني مع بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، أثناء ولايته الأولى (1996-1999).
وجاءت تغريدة الإعلامي الإسرائيلي الأولى لمطالبة العاهل الأردني الحالي، الملك عبد الله الثاني، بالمساهمة في تقدم مسار السلام بين بلاده والدول العربية والإسلامية.
وقال آران في تغريدته السابقة: عمان، مقابلة تاريخية من الأرشيف، شكراً للتلفزيون الأردني على المقابلة، مؤتمر صحفي لملك الأردن الراحل، حسين ورئيس الوزراء، نتنياهو، أواخر التسعينيات.
وأضاف الإعلامي الإسرائيلي:
الملك يبتسم ويقول "يا سيدي" يأمل في استئناف مفاوضات السلام بين إسرائيل والرئيس السوري، حافظ الأسد، للتوصل للسلام.
وسبق أن نشر الإعلامي الإسرائيلي نفسه تغريدة له، قال فيها:
أتمنى أن يشاهد ملك الأردن، الملك عبد الله الثاني هذه المقابلة مع والده الذي أحبّه الشعب الإسرائيلي كثيرا.
كانت هذه تفاصيل خبر إعلامي إسرائيلي يجدد دعوته للتطبيع مع دول الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.