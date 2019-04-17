إعلامي إسرائيلي: وفد رسمي شارك بمؤتمر دولي في البحرين

نشر الإعلامي والمذيع الإسرائيلي، شمعون آران، تغريده له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، الأربعاء، جاء فيها أن وفدا من وزارة الخارجية الإسرائيلية زار هذا الأسبوع، البحرين، وشارك في مؤتمر ريادة الأعمال الذي عقد في المنامة.

وذكر الإعلامي الإسرائيلي أن أعضاء الوفد الإسرائيلي عقدوا سلسلة لقاءات على هامش المؤتمر الدولي. في حين شارك وفد مستقل من رجال الأعمال الإسرائيليين في المؤتمر. وأكد شمعون آران في تغريدته أن وزير الاقتصاد الإسرائيلي، إيلي كوهين، قد ألغى مشاركته في المؤتمر.

© AP Photo / Hasan Jamali

وزعمت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أمس الثلاثاء، أن وفد إسرائيل ألغى مشاركته في مؤتمر "ريادة الأعمال" المنعقد بالبحرين؛ بسبب نشر تنظيم مسلح فيديو رسوم متحركة يحاكي هجوم طائرة مسيرة على الوفد.

ووفقا للصحيفة، أعلن وفد إسرائيلي يضم رجال أعمال ومسؤولين حكوميين، إلغاء زيارة إلى البحرين بسبب "مخاوف أمنية". ويظهر في الفيديو الذي نشره تنظيم "سرايا وعد الله" عبر شبكات التواصل الاجتماعي، طائرة مسيرة تستهدف فندقا قد تكون البعثة الإسرائيلية خططت النزول فيه.

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ويبدأ الفيديو بهبوط طائرة "إل عال" في مطار البحرين الدولي، وبعدها ترافق طائرة مسيرة موكب البعثة نحو فندق "المرديان"، وتظهر في الفيديو كتابة "مقر إقامة الوفد". وينتهي الفيديو بتفجير عند مدخل مركز المعارض والمؤتمرات البحريني الدولي، مع رسالة على الشاشة كتب فيها "التحذير الأخير".

"سرايا وعد الله" هي جماعة شيعية في البحرين، تأسست عام 2015، وتبنت تفجير حافلة للشرطة البحرينية عام 2017، وتؤكد السلطات البحرينية أنها مجموعة إرهابية مدعومة من إيران.

وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح الأحد الماضي، بأن وفدا إسرائيليا يضم رجال أعمال ومسؤولين حكوميين بارزين ألغى زيارته للبحرين، بسبب مخاوف أمنية، ولسبب آخر، بعد اعتزامه المشاركة في مؤتمر تنظمه (الشبكة العالمية لريادة الأعمال) في المنامة.

وأوردت الصحيفة العبرية أن "السبب الحقيقي" وراء إلغاء زيارة الوفد الإسرائيلي للبحرين هو رفض برلمان البحرين تلك الزيارة، بعدما أصدر بيانا رافضا للزيارة، واندلاع بعض الاحتجاجات في شوارع العاصمة، المنامة، ضد هذه الزيارة.