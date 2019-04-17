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© REUTERS / STRINGER
وأدان أمس مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي "استحواذ الجيش السوداني على السلطة في البلاد، وطالب من العسكريين التنحي وتسليم السلطة لسلطة انتقالية مدنية، خلال 15 يوما، وإلا سيبدأ المجلس في اتخاذ إجراءات تعليق مشاركة السودان في كل أنشطة الاتحاد الإفريقي".
وذكر بيان للمجلس الاثنين إن "المجلس يؤكد على الحاجة الملحة لحل الأزمة الحالية، بما يحترم الدستور ويعكس تطلعات الشعب السوداني، وفي هذا الإطار، يدين المجلس بشدة استحواذ الجيش السوداني على السلطة، وخطته لقيادة فترة انتقالية لمدة عامين".
كانت هذه تفاصيل خبر المجلس العسكري بالسودان: سلفاكير يفاوض قادة أفارقة لتمديد مهلة الاتحاد الإفريقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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