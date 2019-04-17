جاءت هذه التعليمات على الحساب الرسمي لجيسون غرينبلات، المبعوث الأمريكي الخاص للسلام في الشرق الأوسط، في تغريدة جديدة له.
وقال غرينبلات:
هذه مهمة ضخمة قد تستغرق وقتا ما، وحتى روما لم تُبن بيوم واحد.
وكان جيسون غرينبلات، قد نشر خريطة جديدة توضح السيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة.
وكتب غرينبلات على صفحته الرسمية على "تويتر"، تغريدة جديدة، مساء اليوم، الثلاثاء، جاء فيها أن نظام خرائط دولي خاص بالإدارة الأمريكية نشر خريطة جديدة لإسرائيل، تضم إلى جانبها هضبة الجولان السورية المحتلة.
وقال غرينبلات:
مرحبا بكم في أحدث إضافة لنظام الخرائط الدولي لدينا، أصدر إعلانًا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان.
وعلى الفور، تناقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية، المنشورة باللغة العبرية، تغريدة غرينبلات، والتي توضح أن هضبة الجولان السورية المحتلة باتت جزءا من خريطة إسرائيل.
كانت هذه تفاصيل خبر تضم الجولان لإسرائيل... ترامب يأمر إداراته باعتماد الخريطة الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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