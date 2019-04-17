بلدية طرابلس: مقتل مئة ونزوح 24 ألف مواطن منذ بدء الحرب في العاصمة

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عقدت البلدية مؤتمرا صحفيا، اليوم الأربعاء، جاء فيه أن 450 عائلة لم تتمكن من المبيت في منازلها بسبب احتدام المعارك في أحياء العاصمة ليلة أمس فلجأت إلى المساجد والمدارس ولم تتمكن فرق الإغاثة من الوصول لهم ودعمهم بالمساعدات.
© REUTERS / Ismail Zetouni
وأشار رئيس البلدية عبدالرؤوف بيت المال، إلى أن النازحين يتوزعون على بلديات العاصمة بينها الزنتان والزاوية وجادو وككلة وبني وليد، مؤكدًا في الوقت نفسه أن عدد النازحين في تزايد وهناك أعداد لم يتم حصرها، وشدد: "جميع البلديات يد واحدة لدعم النازحين".
وقال إنه جرى وقف الدراسة والعمل في عدد من الدوائر الحكومية، مضيفا أن "المواجهات ليست بين شرق وغرب وندعو أهالينا في الشرق التواصل مع أبنائهم".
وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأربعاء، الحداد ثلاثة أيّام على ضحايا القصف العشوائي الذي تعرضت له عدة أحياء سكنية في العاصمة طرابلس، مساء أمس.
يأتي ذلك بينما دخلت المواجهات والتوتر الأمني في ضواحي العاصمة أسبوعها الثاني، منذ أن أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر شن هجوم على العاصمة والمنطقة الغربية التي تتمركز فيها حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج.
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