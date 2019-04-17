"بوبجي" و"الحوت الأزرق" ممنوعتان في العراق بأمر البرلمان

بغداد / أمير السعدي / الخليج 365

صوت مجلس النواب العراقي (البرلمان)، اليوم الأربعاء، بالإجماع على حظر الألعاب الإلكترونية التي تحرض على العنف.

وقال مصدر نيابي في حديث للأناضول، أن مجلس النواب صوت بالإجماع بحظر الألعاب الإلكترونية التي تحرض على العنف، دون أن يذكر تفاصيل عن عدد المشاركين في التصويت أو الحاضرين.

وأظهرت وثيقة اطلعت عليها الخليج 365، توجيه البرلمان طلبا إلى الحكومة بحظر لعبتي "بوبجي" و"الحوت الأزرق" وغيرها، لكونها تحرض على العنف.

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وعقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية الحادية عشر، اليوم الأربعاء، برئاسة محمد الحلبوسي.

وفي وقت سابق وجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اللجان النيابية "القانونية، الثقافة، الخدمات، الأمن والدفاع، بالتعاون مع هيئة الإعلام والاتصالات بدراسة موضوع الأضرار الناجمة عن ممارسة بعض الألعاب الإلكترونية وتبني صيغة قرار لحظر "الضارة" منها في العراق.

ومؤخرًا، انتشر استخدام لعبتي "بوبجي" و"الحوت الأزرق" الإلكترونيتين على نطاق واسع بين المراهقين حول العالم، وتعد الأولى، وفق خبراء، محرضة على القتل واستخدام الأسلحة، فيما تتكون الثانية من "تحديات"، تتضمن مراحلها المتقدمة (بعد إدمان المستخدمين) أوامر بإيذاء النفس والآخرين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.