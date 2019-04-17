حقوقيون سوريون يطالبون الأمم المتحدة بوقف استيلاء النظام على ممتلكات المواطنين

إسطنبول / الخليج 365

دعت هيئة القانونيين السوريين (تجمع لقضاة ومحامين سوريين معارضين)، مجلس الأمن والمنظمات الدولية للتدخل ووقف استيلاء النظام السوري على ممتلكات المواطنين السوريين.

ويواصل النظام السوري الاستيلاء على ممتلكات المواطنين الذي هجرهم بعد حصار وقصف، وذلك بالاستناد إلى القانون رقم 10 الذي يعطي أجهزته الإمكانية لوضع اليد على ممتلكات المهجرين.

وذكرت هيئة القانونيين السوريين، في بيان أن النظام استولى منذ 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بموجب قرار من وزارة المالية التابعة له على ممتلكات المواطنين الذين هجروا قسريا من الغوطة الشرقية في شهري مارس/ آذار، و أبريل/ نيسان 2018، وذلك تحت مسمى "الحجز".

واعتبر البيان أن قرار وزارة المالية بالاستيلاء على أملاك المواطنين وخاصة المعارضين منهم مخالف للدستور السوري، والقوانين والمواثيق الدولية، التي تنص على حماية حياة وحرية وممتلكات الأشخاص، وبمثابة عقاب جماعي لهم على ممارستهم حقهم في التعبير وممارسة الحقوق والمدنية.

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ودعا البيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية للتدخل لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة، التي ارتكبها نظام بشار الأسد وإيران وروسيا بحق الشعب السوري وسلبه أموالهم واستيلائه على عقاراتهم بدون وجه حق.

وشدد البيان على أن كافة القرارات والقوانين والمراسيم والإجراءات التي تمهد للسيطرة على ممتلكات وعقارات السوريين باطلة مطلقاً، ولا يترتب أي أثر قانوني على أي جهة أو شخصية اشتركت فيه، بل وتتحمل تلك الجهة أو الشخصية التبعات القانونية لهذا القرار.

وأصدر النظام السوري القانون رقم " 10 " في نيسان/ أبريل 2018، والذي ينص على مصادرة الأموال غير المنقولة، في حال لم يقم أصحابها بإثبات ملكيتهم لها خلال شهر.

وتزامنا مع إصدار القانون قامت قوات النظام بهدم منازل معارضين في المناطق التي غادروها بحلب ودمشق.

وقالت "هيومان رايتس ووتش"، في تقرير في نوفمبر الماضي ، إنها رصدت عبر صور من الأقمار الصناعية قيام النظام بهدم بيوت في حي القابون بدمشق، مشيرةً أن الهدم تم دون اخطار مسبق وبدون تعويض أصحابها. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.