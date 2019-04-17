موريتانيا.. تحديد 22 يونيو موعدًا للانتخابات الرئاسية

نواكشوط / محمد البكاي / الخليج 365

أعلنت الرئاسة الموريتانية، الأربعاء، تحديد 22 يونيو/ حزيران المقبل موعدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد.

وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية، الأربعاء، أن مرسوما رئاسيا صدر الثلاثاء، حدد أيضًا 6 يوليو/ تموز موعدًا لجولة ثانية، في حال لم يتمكن أحد المرشحَين من حصد أكثر من نصف الأصوات.

وبموجب المرسوم، يُفتح مجال إيداع ملفات الترشح لدى المجلس (المحكمة) الدستوري، اعتبارًا من تاريخه، حتى نهاية يوم 8 مايو/ أيار.

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بدوره، يُعد المجلس الدستوري لائحة مؤقتة للمترشحين، وينشرها يوم 9 مايو، ويحق للمترشحين الاعتراض على إعدادها حتى 11 من الشهر ذاته.

وفي 7 يونيو يُفتح المجال لإجراء حملات انتخابية، وتُختتم بنهاية يوم 20 يونيو، بموجب المرسوم.

يذكر أن قوى المعارضة تلوّح بمقاطعة الانتخابات الرئاسية إذا لم يتم تغيير لجنة الانتخابات، التي تصفها بأنها "غير محايدة".

كما تجدر الإشارة أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز، أعلن سابقًا أنه لن يترشح، التزامًا بالدستور الذي يسمح بولايتين فقط؛ لكنه قرر دعم مرشح الموالاة، وزير الدفاع السابق، محمد ولد الغزواني.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.