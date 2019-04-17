السودان.. حركة مسلحة تعلن وقف القتال من جانب واحد

الخرطوم / الخليج 365

أعلنت حركة سودانية مسلحة الأربعاء، وقف القتال من جانب واحد، في كل المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

جاء ذلك في بيان صادر عن رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان -شمال، عبد العزيز الحلو، اطلعت عليه الخليج 365.

وأضاف "كبادرة حسن نية تجاه الحل السلمي للمشكلة السودانية وإعطاء فرصة للتسليم الفوري والسلس للسلطة للمدنيين، أعلن وقف العدائيات من جانب واحد في كل المناطق الواقعة تحت سيطرة الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان شمال".

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وتابع: "يستمر وقف العدائيات لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من 17 أبريل/ نيسان 2019، حتى 31 يوليو/ تموز 2019".

وأكد أنه "على كل قوات ووحدات الجيش الشعبي لتحرير السودان- شمال، الالتزام واحترام هذا الإعلان والكف عن أي أعمال عدائية إلا في حالة الدفاع عن النفس".

وفي 11 أبريل الجاري، عزل الجيش السوداني "عمر البشير" من الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.