خادم_الحرمين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع #رئيس_الوزراء_العراقي

الخليج - واس

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في قصر اليمامة في الرياض اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي.

وتم خلال المباحثات استعراض العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وبحث أوجه الشراكة الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

وأكد خادم الحرمين الشريفين خلال المباحثات حرصه على تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات، فيما من جانبه أعرب رئيس الوزراء العراقي عن سعادته بزيارة المملكة، مؤكداً اهتمام بلاده بتطوير مجالات التعاون الثنائي بين المملكة والعراق.

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حضر جلسة المباحثات، أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد بن عبدالملك آل الشيخ، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي خالد بن عبدالرحمن العيسى، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، ووزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ووزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد بن عقيل الخطيب، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز بن خالد الشمري.

فيما حضرها من الجانب العراقي، وزير النفط ثامر الغضبان، ووزير المالية الدكتور فؤاد محمد حسين، ووزير الخارجية الأستاذ محمد علي الحكيم، ووزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي، ووزير التجارة الدكتور محمد هاشم عبدالمجيد، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور قصي عبدالوهاب السهيل، ووزير الزراعة الدكتور صالح حسين الحسني، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أحمد رياض العبيدي، ووزير الصناعة والمعادن الدكتور صالح عبدالله الجبوري، ووزير الكهرباء الدكتور لؤي حميد الخطيب، ووزير النقل المهندس عبدالله لعيبي المالكي، ومدير مكتب دولة رئيس مجلس الوزراء محمد الهاشم، ورئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي، والأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور مهدي محسن العلاق، ومستشار دولة رئيس الوزراء حميد الغزي، ورئيس هيئة الاستثمار الوطني سامي رؤوف الأعرجي، وسفير جمهورية العراق لدى المملكة قحطان الجنابي.