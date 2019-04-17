سفارتنا في #المجر تُحذّر السعوديين من مظاهرات السبت

صحيفة الخليج الالكترونية أطلقت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المجر، تنبيها للمواطنين بأخذ الحيطة والحذر لوجود مظاهرات في مدينة بودابست يوم السبت 20 أبريل 2019. وأهابت السفارة بالمواطنين تجنب أماكن التظاهر في الحيين (الخامس والسابع)، مؤكدة أن هاتف شؤون السعوديين يعمل على مدار الساعة في الحالات الطارئة على الرقم 0036308232323.

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