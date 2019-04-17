توقيع 13 اتفاقية بين #المملكة و #العراق

صحيفة الخليج الالكترونية

وقعت السعودية والعراق 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم، الأربعاء، خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، إلى الرياض.

والتقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس الوزراء العراقي الذي يزور الرياض، حالياً على رأس وفد اقتصادي كبير.

وقال عبد المهدي إن العراق يرغب بتطوير العلاقات مع المملكة العربية السعودية في جميع المجالات مؤكداً أن تبادل الزيارات بهذا المستوى الكبير يفتح آفاقاً واسعة بين البلدين.

جاءت تصريحات عبد المهدي بعد وصوله الرياض ولقاء الملك سلمان بن عبدالعزيز وعبر عبد المهدي عن بالغ سعادته لزيارة المملكة العربية السعودية وتطور العلاقات بين البلدين، مؤكداً أن زيارته للمملكة تجسد توجه الحكومة العراقية ورغبتها بتطوير العلاقات مع السعودية في جميع المجالات.

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وأكد عبد المهدي أن تبادل الزيارات بهذا المستوى الكبير يفتح آفاقاً واسعة ويحقق تطلعات الشعبين والأمن والاستقرار لعموم شعوب المنطقة.

وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز عن ارتياحه للتطور والاستقرار الذي يشهده العراق، وأن تؤدي زيارة رئيس الوزراء إلى تحقيق ما يصبو إليه البلدان من زيادة التعاون ورفع مستوى العلاقات، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين العراقي والسعودي.

ويرافق عبدالمهدي وفد كبير يضم وزراء النفط والمالية والخارجية والتخطيط والتجارة والتعليم العالي والبحث العلمي والزراعة والشباب والرياضة والصناعة والمعادن والكهرباء والنقل، كما يضم الوفد عدداً من المسؤولين الحكوميين والنواب والمحافظين والمستشارين ورؤساء الهيئات ورجال الأعمال، إضافة إلى السفير العراقي لدى المملكة العربية السعودية.

وسبق الزيارة المرتقبة، حركة مكوكية بين الوفود الحكومية والاقتصادية من البلدين، توجت الأربعاء بزيارة رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، إلى الرياض على رأس وفد تجاري واقتصادي وحكومي ضخم.