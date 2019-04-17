ترقية عدد من منسوبي #رئاسة_الحرمين

صحيفة الخليج الالكترونية

أصدر معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس قراراً بترقية عدد من منسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وهم على النحو التالي:

المرتبة العاشرة

عيفان بن محمد الجعيد.

محمد بن حنش الزهراني.

سعود بن حميد الريشي.

بندر بن محمد الخزيم.

المرتبة التاسعة

إبراهيم بن عبدالعزيز السديس.

إبراهيم بن عبدالمجيد البركاتي.

فايز بن عبدالملك ملا.

المرتبة الثامنة

علي بن عيسى برناوي.

نايف بن حامد السلمي.

فاطمة بنت محمود العامري.

حنان بنت محمد الفوتاوي.

فايز بن علي خلوفه.

حامد بن محمد الثبيتي.

فوزي بن خضر الثقفي.

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المرتبة السابعة

عبدالعزيز بن عبدالغني القرشي.

خالد بن عبدالله السويهري.

جوهرة بنت طايل المولد.

عبدالله بن عبدالرحمن السوداني.

خالد بن عبيد الصبحي.

نواف بن إبراهيم السعيدي.

أمجد بن عاطف عرب.

-خلف بن نجر العتيبي.

طارق بن صالح المالكي.

صالح بن محمد هوساوي.

المرتبة السادسة

عبدالرحمن بن جاري الشمراني.

مشرف بن عيضة الحارثي.

إسماعيل بن يحيى فارس.

المرتبة الخامسة

أحمد بن حسن العسيري.

خضر بن عطية القارحي.

وقد هنأ الرئيس العام، الموظفين المرقين وحثّهم على بذل المزيد من التميز والإبداع في مواقعهم الجديدة، واستشعار عظم المسؤولية والأمانة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وبما يحقق التوجيهات السامية الكريمة في تقديم أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين والزوار.

ومن جانبهم عبر المرقون عن شكرهم لمعالي الرئيس العام وسعادتهم بصدور هذه القرارات وبالثقة التي منحت لهم و التي ستكون عوناً لهم بعد عون الله وتوفيقه ودافعاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء.