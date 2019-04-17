سفارتنا في #لندن تدعو للحيطة والحذر تزامناً مع #مظاهرات_المناخ

صحيفة الخليج الالكترونية

دعت السفارة السعودية في لندن المواطنين السعوديين هناك إلى الحرص على اتباع التعليمات التي تصدرها سلطات المملكة المتحدة، وتجنب أماكن التجمعات وتوخي الحيطة والحذر؛ تزامناً مع مظاهرات بالعاصمة البريطانية ينتظر أن تتواصل إلى نهاية الشهر الجاري.

وقالت السفارة في تغريدة لها عبر “تويتر” الأربعاء: نظراً لوجود مظاهرات في منطقة وسط لندن بشأن (تغير المناخ)، والتي من المقرر أن تستمر حتى تاريخ ٢٠١٩/٠٤/٢٨م. تؤكد السفارة على ضرورة الحرص على اتباع التعليمات التي تصدرها سلطات المملكة المتحدة بهذا الشأن وتجنب أماكن التجمعات وتوخي الحيطة والحذر.

وأضافت: أرقام التواصل في حالة الطوارئ:

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الشرطة المحلية: 999 ، 101

سفارة المملكة لدى لندن: 02079173000