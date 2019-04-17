قيمتها 56 مليون دولار.. #المملكة تصرف الدفعة الـ20 من #وديعة_المركزي_اليمني

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، عن صرف الدفعة الـ20 من الوديعة السعودية المقدمة إلى البنك المركزي اليمني، وذلك ضمن سلسلة دعم السلع الغذائية الأساسية للشعب اليمني.
وأوضح البرنامج أن الدفعة العشرين تقدر بأكثر من 56 مليون دولار، وتأتي استكمالاً للدفعات السابقة التي أعلنت عنها المملكة، لتعزيز الأمن الغذائي في الجمهورية اليمنية.
وبينت أن المبلغ المعلن عنه يأتي لدعم سلع القمح والزيت والحليب والذرة والأرز والسكر.
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