يخص النساء فقط.. #حساب_المواطن يعيد التذكير بشرط هام

صحيفة الخليج الالكترونية

أعاد حساب المواطن التذكير بضوابط وحالات تسجيل المرأة المتزوجة كمستفيد رئيس في البرنامج.

وقال حساب المواطن ردا على استفسار إحدى النساء : بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية ( المهجورة ، متزوجة من غير سعودي ،عائلة سجين ،عائلة فاقد الأهلية ، زوجها غائب ) وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة.

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وأضاف حساب المواطن : أما في حالة لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال: ”رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال”، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

ويشترط حساب المواطن لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.