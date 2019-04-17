احذر.. هذه #الأدوية تؤدي إلى زيادة وزنك

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صحيفة الخليج الالكترونية
أشارت مجلة “أبوتيكن أومشاو” الألمانية إلى أن الأدوية تهدف إلى جعل المرء في حالة صحية أفضل، إلا أن بعض الأدوية ربما يتسبب في زيادة الوزن.
وأضافت المجلة الألمانية أن بعض الأدوية تعمل على الحد من عمليات الأيض والتمثيل الغذائي، أو تساعد على تحفيز الشهية، وزيادة الرغبة في تناول الطعام، ما يؤدي إلى السمنة وزيادة الوزن.
ومن الأدوية التي تسبب زيادة الوزن، أدوية السكري، والعقاقير ذات التأثير النفسي أو العقلي، كما يمكن لمستحضرات الكورتيزون وحاصرات بيتا، أن تؤدي إلى زيادة الوزن، ولا يتعين على المرضى في مثل هذه الحالات التوقف عن تناول الأدوية آلياً، ولكن يجب استشارة الطبيب المختص لتقليل الجرعة أو لتعويض المادة الفعالة بأخرى.
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