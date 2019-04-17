شكرا لقرائتكم خبر عن 1.4 مليون لوحة مركبة جديدة بالمملكة خلال عام.. مكة في الصدارة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح تقرير للإدارة العامة للمرور أن إجمالي اللوحات الصادرة للمركبات بلغت مليونا و417 ألفا و 486 لوحة خلال العام الماضي 1439 في مناطق المملكة، مسجلة ارتفاعا يعادل نسبة 1.5% مقارنة بعام 1438 الذي بلغت فيه 1395709 لوحات، بلغت منها لوحات المركبات الخصوصي 1118089 لوحة بنسبة 78.9% من اللوحات الصادرة العام الماضي. وأظهر التقرير تصدر منطقة مكة المكرمة باقي المناطق في اللوحات الصادرة العام الماضي بـ477856 لوحة بما يعادل نسبة 33.7%، تلتها منطقة الرياض بـ419533 لوحة بنسبة 29.6%، فيما جاءت منطقة الباحة أخيرة بـ1243 لوحة بنسبة 0.08%، بحسب “الوطن”.

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