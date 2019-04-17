شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. «النقل العام» تكشف الارتفاع الكبير في عمل المواطنين بنشاط توجيه المركبات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - متابعات:

أوضح التقرير السنوي لهيئة النقل العام أن «الهيئة تلقت من خلال مركز الاتصال الموحد 938 نحو 9 آلاف شكوى مرتبطة بأنشطة النقل البري تمت معالجتها خلال عام 2018، فيما بلغ عدد المخالفات 301 ألف.

وكشف التقرير أن عدد السائقين السعوديين في نشاط توجيه المركبات ارتفع من 220 ألفًا عام 2017 إلى 485 ألفًا عام 2018، بحسب “الوطن”.

وأشار إلى أن تكثيف أعمال الرقابة على أنشطة النقل البري جاء لرفع مستويات السلامة والجودة، سعياً إلى توفير بيئة نقل آمنة ومريحة للمستخدمين، حيث تم العام الماضي تغطية جميع مدن المملكة الرئيسية بمشروع إسناد المخالفات للقطاع الخاص.

130 مليون رحلة

أبان التقرير أن الهيئة أطلقت منصة (وصل) الإلكترونية، لإدارة عمليات نشاط توجيه المركبات، وذلك ضمن مساهمات الهيئة في تحقيق هدف المملكة الإستراتيجي بجعلها مركزا لوجستيا عالميا، وبغرض تمكين الهيئة والجهات ذات العلاقة من المتابعة الآنية للعمليات التشغيلية للنقل البري، وإتاحة إمكانية التحقق من الحالية النظامية والأمنية للمركبات والسائقين»، مشيرا إلى أن المنصة سجلت خلال عامها الأول 130 مليون رحلة.

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برامج تمويلية

أوضحت الهيئة أنها وقعت اتفاقية مع بنك التنمية الاجتماعي لإطلاق برامج تمويلية للشباب السعودي للحصول على مركبات تمكنهم من العمل لتقديم خدمة نقل الركاب بنشاط توجيه مركبات الأجرة، إضافة إلى النقل التعليمي وتوصيل الطلبات عبر التطبيقات.

تقليص الإجراءات

أشارت الهيئة إلى أنها أطلقت خلال عام 2018 بوابة «نقل» الإلكترونية لتمكين المنشآت والأفراد من الحصول على خدمات النقل بشكل آمن ومسير، حيث تمت إعادة هندسة إجراءات الحصول على تراخيص ممارسة أنشطة النقل البري وتقليصها من 17 إجراءً إلى 5 إجراءات فقط، فيما بلغ عدد عمليات تراخيص أنشطة النقل البري التي تمت من خلال البوابة عام 2018 نحو 2200 عملية.

مخالفات النقل

ذكر التقرير أن «إيرادات هيئة النقل العام من مخالفات النقل ورسوم الخدمات عام 2018 بلغت 384 مليون ريال، بنسبة زيادة 15.7% عما كانت عليه عام 2017، وبلغت قيمة رسوم الخدمات منها 4 ملايين، لتشكل نسبة المخالفات 98.8%».