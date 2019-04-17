شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» تكشف مدة سريان مفعول «الوكالة الإلكترونية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشف حساب التواصل العدلي التابع لوزارة العدل على “تويتر”، اليوم الأربعاء، مدة سريان مفعول الوكالة. وأوضح “التواصل العدلي” أن الوكالة الإلكترونية الصادرة عبر نظام “ناجز” مدتها سنة من تاريخ صدورها، وأما التي تصدر من كتابة العدل أو الموثق مدتها خمس سنوات ما لم يُحدد كل مما سبق بأقل من ذلك.

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