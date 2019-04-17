شكرا لقرائتكم خبر عن واقعة مفجعة.. خطأ طبي يتسبب في سقوط يد طفل من جسده ووفاته بتبوك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - تبوك:

طالب والد الطفل الذي فقد يده اليسرى إثر خطأ طبي بمدينة تبوك، وفقد حياته بعد عدة مضاعفات في حالته الصحية، بفتح تحقيق في الوقعة.

وأوضح والد الضحية أنه تم إجراء قسطرة وريدية لطفله، وتُركت يده لمدة 6 أسابيع حتى سقطت من تلقاء نفسها.

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وكان المختصون في المستشفى، قد اكتشفوا وجود ثقب في أمعاء الطفل واضطروا لنقل الدم عبر يده اليسرى، وتورّمت وتحوّلت إلى اللون الأزرق حتى اسودّت وسقطت من المرفق.

وأوضحت صحة تبوك أن حالة الطفل تعرضت لمضاعفات نتجت عنها غرغرينة جافة، وذلك بعد حدوث تجلط بالشريان العضدي باليد اليسرى.