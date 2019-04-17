شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب القبول لمديرية مكافحة المخدرات.. رابط التقديم هنا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبة ( وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي ) رجال ورتبة ( جندي ) نساء للتعيين عليها في جميع مناطق المملكة.

وأوضحت أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة (أبشر – توظيف) على الرابط https://jobs.moi.gov.sa/ خلال الفترة من يوم الأحد 16 / 8 / 1440 هــ من الساعة (10:00) صباحاً إلى يوم الخميس 20 / 8 / 1440 هـ الساعة (10:00) صباحاً.