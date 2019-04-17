شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدرس عروض 5 شركات عالمية لبناء محطة طاقة نووية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة، أن المملكة تدرس عروضاً مقدمة من شركات عالمية لبناء محطة طاقة نووية، مؤكدة أن العروض لا تقتصر على بناء المحطة إنما تشمل توطين التقنيات النووية وتدريب كوادر وطنية.

وأوضح مدير عام شركة “روسآتوم” الروسية أليكسي ليخاتشوف، على هامش مؤتمر “آتوم إكسبو 2019″، أن المملكة طرحت مناقصات لبناء محطة للطاقة النووية وأن 5 شركات عالمية قدمت عروضها، مضيفاً أن شركة “روسآتوم” تجري محادثات مع المملكة حول التعاون المحتمل والمفاعلات صغيرة السعة والتكنولوجيات النووية المتعلقة بالطاقة.

فيما أشار مساعد رئيس شركة “روسآتوم” كيرل كوماروف إلى أن الدول الفقيرة تتحمل عبئاً كبيراً مقابل الطاقة، لعدم استخدامها مصدرا رخيصا للطاقة، حيث يدفع الناس فيها 20 سنتاً للكيلو وات الواحد، بينما السعر في الاتحاد الأوروبي يتراوح بين 5 و7 سنتات.