انت الان تتابع رويترز: دولة إفريقية تبحث منح حق اللجوء للبشير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مظاهرات السودان

قال وزير الدولة الأوغندي للشؤون الخارجية أوكيلو أوريم، اليوم الأربعاء، إن بلاده تبحث منح حق اللجوء للرئيس السوداني السابق عمر البشير رغم إدانته من المحكمة الجنائية الدولية، مضيفا: "أوغندا لن تأسف على الإطلاق على بحث طلب يقدمه البشير". وقال مصدران من عائلة الرئيس السابق، إنه نقل إلى سجن كوبر في العاصمة الخرطوم في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، وإن البشير محتجز في حبس انفرادي تحت حراسة مشددة، مضيفان أن الرئيس السابق كان محتجزا تحت الحراسة المشددة منذ أن عزله الجيش، يوم الخميس الماضي، في المقر الرئاسي الموجود داخل المجمع الذي يشمل وزارة الدفاع.

وعزل الجيش البشير بعد احتجاجات امتدت لأسابيع بلغت ذروتها بالاعتصام أمام وزارة الدفاع منذ 6 أبريل الجاري، ولا يزال الاعتصام قائما رغم الإطاحة بالبشير. وكانت وسائل إعلام سودانية قد نقلت عن مصادر وصفت بالمطلعة، أن البشير، ينتظر أن ينقل، اليوم الأربعاء، إلى سجن كوبر، حيث يقبع عدد من قيادات النظام السابق

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