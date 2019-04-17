انت الان تتابع 189 قتيلا و816 مصابا حصيلة المعارك المسلحة في طرابلس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن ارتفاع عدد القتلى منذ اندلاع المعارك في طرابلس إلى 189 شخصا وإصابة 816 آخرين. وجاء في بيان المنظمة: "الصراع في طرابلس أدى إلى سقوط 189 قتيلا ووقوع 816 جريحا. أكثر من 18000 شخص نزحوا من مسكنهم. إن منظمة الصحة العالمية وشركاءها في القطاع الصحي يقومون بتنسيق عمل الفرق الطبية المتنقلة بين مراكز النازحين ومعالجة المرضى". كانت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، بقيادة خليفة حفتر، أعلنت، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بالإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد بها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج.

ودعا السراج، قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015، بحسب "سبوتنيك".وتعاني ليبيا، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات في 2015، من انقسام حاد في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة