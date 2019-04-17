بعد رحيل بلعيز.. هل تسقط «الباءات» الباقية بالجزائر؟

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رحل أولى "الباءات الثلاث" في الجزائر التي يطالب المحتجون باستقالتهم، وهم إضافة إلى بلعيز، الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، ورئيس الحكومة نور الدين بدوي

سقط رمز جديد من رموز النظام في الجزائر في خطوة للاستجابة لبعض مطالب قوى الشارع والمعارضة، حيث قدم رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز استقالته أمس الثلاثاء، وهو أحد رموز النظام الذي طالب المحتجون برحيله. ومباشرة بعد إعلان استقالة بلعيز بدأ الطلاب المتظاهرون المتجمعون في وسط العاصمة ترديد شعار "ما زال بن صالح" ويقصدون "ما زلنا ننتظر استقالة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح". ويمثل رحيل بلعيز وغيره من رموز النظام السابق أحد أهم المطالب التي ظل يرفعها المتظاهرون ويصرون عليها طيلة الأسابيع الماضية.

وفور استقالة بلعيز قرر الرئيس المؤقت تعيين كمال فنيش رئيسا للمجلس الدستوري. وفوجئ الجزائريون بهذا التعيين، حيث لا يعرفون الكثير عن خليفة بلعيز، رغم أنه عضو بالمجلس الدستوري عن غرفة مجلس الدولة، عينه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عام 2016، إذ يعتبر فنيش شخصية قليلة الظهور بصفة تكاد تكون منعدمة، وغير

وفور استقالة بلعيز قرر الرئيس المؤقت تعيين كمال فنيش رئيسا للمجلس الدستوري. وفوجئ الجزائريون بهذا التعيين، حيث لا يعرفون الكثير عن خليفة بلعيز، رغم أنه عضو بالمجلس الدستوري عن غرفة مجلس الدولة، عينه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عام 2016، إذ يعتبر فنيش شخصية قليلة الظهور بصفة تكاد تكون منعدمة، وغير فاعلة في الوسط السياسي والحقوقي.

وينتمي الرئيس الجديد للمجلس الدستوري، إلى سلك القضاء، وتقلد في هذا المجال عدة مناصب، من بينها منصب نائب عام مجلس قضاء ولاية تبسة في سنوات 1989 و1990، بحسب "العربية". وباستقالة "بلعيز" يكون قد رحل أولى "الباءات الثلاث" التي يطالب المحتجون باستقالتهم، وهم إضافة إلى بلعيز، الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، ورئيس الحكومة نور الدين بدوي، حيث يرونهم جزءا من نخبة حاكمة يريدون رحيلها. وتعد الاستقالة تمهيدا لخارطة حل، تداولها مؤخرا، قانونيون وسياسيون، كمخرج دستوري من الانسداد الحاصل على خلفية رفض قيادة الجيش أي خروج عن نص الدستور.

بداية النهاية بعد استقالة بلعيز بدأت التوقعات تتوالى حول أن تلك الخطوة ستكون هي "بداية النهاية" لرموز النظام، وخاصة لما يعرف بـ"الباءات الثلاث"، التي تضم أيضا الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، ورئيس الحكومة نور الدين بدوي. Advertisements وحول ما إذا كانت الأيام المقبلة ستشهد رحيل بن صالح وبدوي، رأى القيادي في حزب جبهة التحرير الوطنية إبراهيم بولحية، أن هذه الخطوة قد تكون "ممكنة جدا"، مشددا في الوقت نفسه على أن الاستقالة هي "عمل طوعي"، وفقا لشبكة "سكاي نيوز عربية".

وقال بولحية "الاستقالة هي فعل طوعي وإرادي، فهي ليست إقالة أو عزل، وإنما تعكس شخصية بلعيز الوطنية". مضيفا "بلعيز قاض سابق ورئيس للمجلس الدستوري وتقلد العديد من المناصب، وبالتالي فإن لديه حسا وطنيا ويسعى للعمل من أجل استمرار مؤسسات الدولة، فالبلد يعيش حالة احتقان شعبي، لذا أراد أن يساهم في إيجاد حل سياسي وعقلاني، وبالتالي فضل أن يقدم استقالته، وهذا دليل على وطنيته وخوفه على الجزائر، وعدم تشبثه بالسلطة". وعن احتمال رحيل "الباءات" الأخرى خلال الفترة المقبلة، قال بولحية: "هذا ممكن جدا، ولكن الرغبة في الاستقالة لا بد من أن تنبع من داخل الفرد"، بحسب "سكاي نيوز". من جانبه اعتبر رئيس الحركة الديمقراطية الاجتماعية فتحي غراس، أن الشعب الجزائري سيستمر بحراكه الشعبي "حتى رحيل رموز النظام جميعها"، قائلا لـ"سكاي نيوز عربية" "الشعب سيواصل مسيراته السلمية حتى يرحلوا جميعا، فهم يتساقطون كورق الخريف". البحث عن خيارات البحث عن خيارات رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، شدد على أن الجيش يبحث كل الخيارات لحل الأزمة السياسية في البلاد بأسرع وقت ممكن، محذرا من نفاد الوقت. ودعا صالح في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، المحتجين إلى تجنب العنف، مضيفا: "كل الآفاق ممكنة وتبقى مفتوحة من أجل إيجاد حل للأزمة في أقرب الآجال". وكشف صالح، عن أن هناك اجتماعات مشبوهة تُعقد في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب، ومن أجل عرقلة مساعي الجيش الوطني الشعبي ومقترحاته لحل الأزمة.

وهناك توقعات بأن يتولى الرئيس الجديد للمجلس كمال فنيش رئاسة البلاد مؤقتا، خلفا لعبد القادر بن صالح، الذي يستعد بحسب مراقبين لتقديم استقالته خلال الأيام المقبلة، استجابة لمطالب الحراك الشعبي، الذي ينادي برحيل كل رموز النظام السابق.

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