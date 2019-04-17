انت الان تتابع الاتحاد الأوروبي: لن نعترف بالمجلس العسكري السوداني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مظاهرات السوادن

قالت منسقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، إن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بشرعية المجلس العسكري الانتقالي في السودان، مشيرة إلى إن الاتحاد لديه انتظارات من المجلس العسكري، تتمثل في القيام بخطوات تزيد من الثقة، ومن بين هذه الخطوات، إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ومعاقبة المسؤولين من قوات الأمن، على الهجمات التي استهدفت المتظاهرين السلميين، وأدت لمقتل العديد منهم، خلال الفترة الماضية، جاء ذلك في كلمة لها، أمس الثلاثاء، خلال الجمعية العمومية للبرلمان الأوروبي، التي انعقدت في ستراسبورج.

وذكرت موجيريني، أن اتخاذ هذه الخطوات، سيمكن من إطلاق محادثات سياسية، ذات مغزى، بين جميع الأطراف في البلاد، معربة عن رغبة الاتحاد في تولي المدنيين قيادة المرحلة الانتقالية، وعن دعمه لمطالب الاتحاد الإفريقي بهذا الخصوص، وذاك بحسب ما نقلته وكالة أنباء الأناضول.من ناحية أخرى، قال مصدران من عائلة الرئيس