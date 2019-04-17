الان تتابع انطلاق تصوير “بعد الخميس”.. أول فيلم كوميدي سعودي مصري إماراتي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

بدأ المخرج السعودي حيدر سمير الناصر، تصوير الفيلم السينمائي “بعد الخميس”، وهو أول فيلم كوميدي سعودي مصري إماراتي.

ووصف “الناصر” عمله الجديد بأنه كوميدي اجتماعي مختلف وغير تقليدي، قائلا: “الفيلم كوميديا غنية وهو تربوي حديث من جهة ويثبّت العادات والتقاليد من جهة أخرى”.

وأضاف أن الفيلم يلامس مشاعر الجيل الجديد ويقدمها للجيل نفسه بصورة جديدة ومعاصرة وبتكنيك جديد، واعدا بعمل سينمائي يسهم في نقل السينما الخليجية للمنافسة العالمية.

وأشار إلى أن الفيلم لا يقدم سينما خليجية وحسب بل عربية بالمجمل، مدللًا على ذلك بحضور نجوم عرب من خمسة بلدان، معتبرا ذلك رسالة من خلال السينما موجهة لكل بلد عربي.

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من جانبه، قال المدير العام لشركة العنود برودكشن (المنتجة للفيلم) أمير الأشمل، إن الفيلم هو الأول على صعيد الإنتاج الكوميدي للسينما، وأول مرة يجتمع فنانو الكوميديا من مصر والسعودية والإمارات في عمل سينمائي كوميدي.

ورفض أن تكون شركته تجازف بإنتاجها للفيلم، موضحًا أهمية السينما في الخليج حاليًا وبخاصة بعد الأنباء عن افتتاح دور سينما جديدة في السعودية على حد تعبيره.

وأشار “الأشمل”، إلى تصوير الفيلم في أبو ظبي وضواحيها وكذلك مدينة العين، لافتًا إلى مشاهد بحرية وأخرى صحراوية في العمل، مؤكدًا أن كل شيء تم وفق دراسة مستفيضة لتقديم فيلم بأفكار جديدة وطريقة عرض مختلفة.

وعن دعم مدينة أبو ظبي الإنتاجية، قال “الأشمل”، إنها مدينة يصعب وصفها، ولها صدى واسع وبخاصة الحوافز التي تقدمها للفنانين والمخرجين والمنتجين، موجهًا الشكر لمريم المهيري، بصفتها الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الإعلامية بأبوظبي على كافة التسهيلات التي تقدمها في سبيل إنجاح أي عمل فني في المدينة الإنتاجية وفيلمه على وجه الخصوص.

وتدور فكرة الفيلم حول أخوين شابين يُربيان تحت جناح أب ثري فيعيشان الرفاهية واللامبالاة قبل أن يتوفى أبوهما الموصي لشقيقه الشريك له أن يهتم بالولدين ويعلمهما الحياة من باب آخر غير الرفاهية.

ويشارك في بطولة الفيلم، نخبة من النجوم العرب تضم الفنان طلعت زكريا من مصر، وعبد الله الجميري، وميلا الزهراني، ومحمد هاشم من السعودية، ومنصور الفيلي، وبلال عبد الله، وعلي تميمي، وجيهان أنور

من الإمارات، وداليدا خليل من لبنان، وبسام علي من سوريا، والغناء في الفيلم بصوت المطرب العراقي محمود تركي.