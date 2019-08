دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة مايكروسوفت تطلق تحديث إبريل 2019 لجهاز إكس بوكس وتزوده ببعض الميزات الجديدة

على غرار كشف مايكروسوفت الرسمي عن وحدة ألعابها الرقمية بالكامل Xbox One S All in Digital التي لا تملك قارئ أقراص ليزري، أطلقت الشركة تحديث شهر إبريل لنظام تشغيل أكس بوكس والذي جلب معه العديد من الخصائص شملت لوحة مفاتيح أفتراضية مصغرة مع أداة ذكية لإلغاء تنصيب الألعاب والمساعدة في تنظيمها وكذلك إضافة أيقونة إعادة التشغيل للواجهة زر الطاقة الرئيسي.

لنبدأ مع التحديث الجديد الخاص بلوحة المفاتيح الافتراضية الجديدة والتي تبدو بشكل أصغر من تلك الأصلية، حيث تسهل على المستخدم تجربة الكتابة أو إضافة الرموز كونها تشغل مساحة أقل من الشاشة مع الاحتفاظ بإمكانية استدعاء لوحة المفاتيح المكبرة من خلال الخصائص.

كما أضافت الشركة في تحديثها أيقونة إعادة التشغيل في الواجهة الرئيسة لزر التشغيل والتي يمكن الوصول إليها بكل سهولة بواسطة وحدة تحكم أكس بوكس والضغط على زر التشغيل والذي يسمح بالوصول لخيارات التشغيل المختلفة بدلاً من الانتقال لواجهة التصفح، حيث جاء هذا التحديث بناءً على مراجعات سابقة قدمها المستخدمين لتسهيل التعامل مع الجهاز من هذه الناحية.

ومن جانب أخر حصل التحديث على تحسينات في جانب إلغاء تنصيب الألعاب في حالة إمتلاء قرص التخزين؛ حيث ستكون اقتراحات إلغاء تثبيت الألعاب ذكية بشكل كافي يسمح fتوفير المساحة المناسبة للعبة التي يود المستخدم تثبيتها والقيام بتنزيلها تلقائياً في حالة توفر المساحة.

فيما شمل التحديث أيضاً إمكانية إعادة برمجة زر One Guide في وحدة التحكم عن بعد لاكس بوكس والذي بدوره يسمح بتشغيل تطبيقات الوسائط بدلاً من اقتصاره على مهامه الخاصة فقط.

